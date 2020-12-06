نائب الرئيس اليمني يدعو إلى سرعة إدراج "أنصار الله" ضمن قوائم الإرهاب

القاهرة- سبوتنيك. وقال الفريق علي محسن، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إن:

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"الحوثيين مستمرون في التصعيد وبدعم كبير من إيران، وعدم الالتزام بتفاهمات ستوكهولم واستغلالها في التصعيد العسكري، ومضاعفة هجماتها الباليستية والطيران المسير على المدن اليمنية والسعودية، وارتكاب جرائم تفوق ما تمارسه الجماعات الإرهابية وتحديها واستهتارها بالمجتمع الدولي وقراراته".

وأضاف: "النهج الإجرامي لجماعة الحوثيين يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى في إنفاذ قراراته الدولية والضغط عليها ومموليها في طهران، والحفاظ على الاستقرار العالمي من مختلف المهددات، والأهم من ذلك الاستجابة للمطالب الشعبية والسياسية والقانونية بتجريم هذه الجماعة وسرعة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب".

واتهم نائب الرئيس اليمني، جماعة أنصار الله، بأنها "تضاعف وبدعم من إيران، تعقيد المشهد العسكري والسياسي، وتفاقم من المعاناة الإنسانية لليمنيين التي باتت تتصدر قائمة الأوضاع الأكثر مأساوية على مستوى العالم، في وقت تبدي فيه الشرعية بقيادة الرئيس هادي، نوايا حسنة تجاه الجهود الأممية الرامية لإحلال السلام".

وأشار إلى "أن أولويات الحكومة اليمنية تتمثل في العمل على الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019م)، وتلبية متطلبات المواطنين والعمل بما من شأنه رأب الصدع وتوحيد صف اليمنيين".

من جانبه، جدد مساعد وزير الخارجية الأمريكي دعم بلاده "للحكومة الشرعية واستعدادها تعزيز مجالات التعاون المختلفة ومنها محاربة الإرهاب".