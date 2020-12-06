شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلة جديدة تربك مستخدمي «آيفون 12» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
شكا بعض مستخدمي هواتف “آيفون 12″، من مشكلة انقطاع إشارة شبكة الجوال بشكل مفاجئ مما سبب لهم حالة من الإرباك.
وقال المستخدمون إن هذه المشكلة ليست خاصة بمشغل شبكة، لأن مستخدمين من عدة شركات مشغلة لشبكات المحمول واجهوا نفس المشكلة خاصةً أثناء السفر أو القيادة، ما دفع للتكهن بأن سببها التبديل بين أبراج التغذية عند التنقل.
في سياق متصل، لم تعقب شركة آبل رسمياً على المشكلة، رغم أن موقع ريديت أعلن بن خدمة عملاء آبل ستحقق فيها.
ووفقا لموقع “تومز غايد”، فإن المستخدمين ياملون أن تكون المشكلة في البرمجة ويمكن حلها من خلال تحديث نظام التشغيل.
كانت هذه تفاصيل خبر مشكلة جديدة تربك مستخدمي «آيفون 12» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.