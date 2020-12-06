شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمنتحل صفة موظف حكومي والاحتيال على العاملين بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شخص تورط بانتحال صفة موظف حكومي والاحتيال على بعض العاملين بالمحلات التجارية.

وصَرّحَ مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن (في العقد الثاني من العمر)، وذلك لتورطه بانتحال صفة موظف حكومي، والاحتيال على بعض العاملين بالمحلات التجارية، والحصول على مبالغ مالية، مقابل الامتناع عن تحرير المخالفات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأضاف الرائد خالد الكريديس أنه قد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.