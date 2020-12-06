الصين تنجح في تحقيق أول التحام لها في مدار القمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نجح المسبار الصيني "شانغي 5" الأحد في الالتحام بالمركبة التي بقيت في مدار القمر، بعدما كان غادر الخميس سطح القمر الخميس حاملاً منه عيّنات سيعود بها إلى الأرض.



وشكّل هذا الالتحام أحد مراحل مهمة المسبار الطموحة المتمثلة في العودة إلى االأرض بعيّنات من سطح القمر للمرة الأولى منذ 40 عاما.

ويتكوّن "شانغي 5" من أجزاء عدة، هي مركبة مدارية (بقيت في مدار القمر خلال تنفيذ المهمة)، ومركبة هبوط قمرية (حطّت على سطح القمر)، ووحدة صعود (من السطح إلى مدار القمر).

والجزء الأخير الذي يحمل العيّنات من سطح القمر هو الذي التحم صباح الأحد بالمركبة المدارية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عن وكالة الفضاء الوطنية.

وأبرزت وكالة الصين الجديدة أن هذا الالتحام "هو الأول من نوعه في مدار القمر" بالنسبة إلى الصين.