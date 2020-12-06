متحدث: مجلس النواب الليبي سيعقد جلسته غدا في بنغازي وسيناقش توجه النواب لغدامس

بنغازي- سبوتنيك. وقال بلحيق في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد:

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"وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2014 وهو اللائحة التنظيمية لعمل مجلس النواب فإن شرعية الجلسة تكون من خلال دعوة من هيئة رئاسة مجلس النواب"، مؤكدا "دون توجيه دعوة من رئاسة مجلس النواب لن يكون هناك شرعية لأي جلسة، وبالتالي تم دعوة أعضاء مجلس النواب من قبل رئاسة المجلس لجلسة يوم الغد في بنغازي بمقر مجلس النواب الدستوري وسوف يتم خلالها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد وجدول أعمال المجلس".

وحول الاجتماع المزمع عقده في غدامس غدا بين نواب من المجلس في طبرق ونواب من المجلس في طرابلس، قال بلحيق "بالتأكيد في الغد سوف نناقش مسألة توجه عدد من السادة النواب لمدينة غدامس، وكل الأمور المتعلقة بما يحدث في غدامس ستتم مناقشتها، والوضول إلى ما سيتم الأيام القادمة، لكن هذا الأمر يناقش تحت قبة البرلمان".

وعن العدد المتوقع للنواب الذين سيحضرون الجلسة غدا، قال بلحيق "لست أدرى غدا سوف يتضح الأمر، لكن فيما يخص قانونية عقد الجلسة، فالجلسة معلقة من الجلسة السابقة وبالتالي لا يحتاج المجلس لنصاب قانوني من أجل أن يعقد جلسة".

في سياق آخر، تطرق بلحيق إلى الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى موسكو، حيث قال "لدى ليبيا وروسيا علاقة كبيرة ونتمنى أن يتم دعم ليبيا خلال المرحلة المقبلة".

وتابع الناطق الرسمي "نعم على الدور الروسي في حل الأزمة الليبية، وهناك تعاون مستمر بين بلدينا الصديقين نتمنى أن يتم تعزيزه".