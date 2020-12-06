شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة.



تخفيف طفيف للقيود في إيطاليا

بفضل تراجع الضغط على المستشفيات، تقرر تخفيف بعض القيود في عدة مناطق إيطالية من بينها توسكانا (وسط) وكامبانيا (نابولي) ووادي أوستا (شمال غرب).

وبات بامكان السكان التنقل بحرية لكن من دون الخروج من مناطقهم. وأعادت متاجر البيع بالتجزئة باستثناء المطاعم والحانات، فتح أبوابها. وأبروتسو هي المنطقة الوحيدة في إيطاليا حيث يُمنع السكان من الخروج من منازلهم إلا لأسباب مهنية صحية أو لإيصال أطفالهم إلى المدرسة. وتسجّل إيطاليا أول دولة أوروبية تفشى فيها الوباء في الربيع الماضي، قرابة ستين ألف وفاة.

أكثر من 1,520,000 وفاة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و529 ألفا و324 شخصا في العالم منذ أُبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد الساعة 11,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء إذ سجلت 281,206 وفيات من 14,584,706 إصابات، تليها البرازيل حيث سجلت 176,628 وفاة والهند مع 140,182 وفاة والمكسيك مع 109,456 وفاة وبريطانيا مع 61,014 وفاة.

الملكة إليزابيث تتلقى قريبا لقاحاً

تتلقّى ملكة إنكلترا إليزابيث الثانية (94 عاماً) وزوجها الأمير فيليب (99 عاماً)، في الأسابيع المقبلة لقاح فايزر-بيونتك الذي حصل للتوّ على الضوء الأخضر من السلطات الصحّية البريطانية لمكافحة فيروس كورونا.

وتسجّل بريطانيا أعلى حصيلة وفيات في أوروبا، وهي أول دولة غربية أعطت ترخيصاً للقاح. وتعتبر السلطات أن "من المرجح" أن يسجل الوباء تراجعاً كبيراً "بحلول الربيع".

سيول ترفع درجة التأهّب الصحية

رفعت كوريا الجنوبية درجة التأهّب الصحية إلى ثاني أعلى مستوى في سيول والمناطق المحيطة بها، بعد رصد 631 إصابة جديدة الأحد، في حصيلة هي الأعلى منذ تسعة أشهر.

وأعلنت السلطات حظر جميع التجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصا واقتصار خدمات المقاهي على تسليم الطلبات وإغلاق المطاعم بحلول الساعة 21,00 مع السماح بإيصال الطلبات فقط بعد ذلك الموعد. كما ستجري السباقات الرياضية المحترفة في أماكن مغلقة ومن دون حضور الجماهير.

وقال رئيس الوزراء شونغ سي-كيون "نواجه الأزمة الأخطر منذ بدء تفشي الوباء".

توقيف وزير إندونيسي

أوقف وزير الشؤون الاجتماعية في إندونيسيا للاشتباه بأنه تلقى رشوة بقيمة 1,2 مليون دولار مرتبطة بمساعدة غذائية تم توزيعها لمصابين بكوفيد-19. وتأثر الاقتصاد الاندونيسي وهو الأكبر في جنوب شرق آسيا، بالوباء وكثّفت الحكومة برامج المساعدة وخصوصاً الغذائية لدعم المحتاجين.

انتخابات تشريعية في رومانيا

يدلي الناخبون في رومانيا بأصواتهم الأحد في انتخابات تشريعية يرجح فوز الليبراليين المؤيدين لأوروبا والحاكمين فيها رغم انتقادات تعرضوا لها تناولت إدارتهم لأزمة وباء كوفيد-19 ولأزمة اقتصادية قد تطول.

وبسبب الوباء ولامبالاة الناخبين، قد تبلغ نسبة الامتناع عن التصويت 60