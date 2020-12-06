أمير الكويت يدعو مجلس الأمة للانعقاد في 15 ديسمبر

وجاءت الدعوة في مرسوم أميري، إثر إجراء الانتخابات التشريعية في البلد الخليجي أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

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ونص المرسوم على: "يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر صباح يوم الثلاثاء 30 ربيع الآخر 1442 هجري الموافق 15 من ديسمبر 2020م".

وأضاف المرسوم الأميري: "على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم الى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية".

وتأتي دعوة البرلمان للانعقاد، بالتزامن مع موافقة أمير الكويت، على قبول استقالة الحكومة.

وكان رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، تقدم في 6 أكتوبر/ تشرين الأول باستقالة حكومته إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، أثنى الأمير على رئيس الحكومة في أداء المهام الوزارية المنوطة به.

وأكد الأمير ثقته في الحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية.

وتولى الأمير نواف الصباح الحكم عقب وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية.