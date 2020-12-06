وقالت صحيفة "المواطن" السعودية: "يبدأ اليوم الأحد التقديم على عدد من الفرص الوظيفية بوزارة الدفاع للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغلها".
ولفتت الصحيفة إلى أن "وزارة الدفاع أعلنت أن الوظائف المعلن عنها متوفرة بمختلف أفرعها ودعت الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف، إلى التقديم عليها من خلال منظومة التوظيف على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".
ولفتت الصحيفة إلى أن "التقديم على الوظائف متاحا من اليوم الأحد ويستمر على مدى 10 أيام".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية… بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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