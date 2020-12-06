بعد وفاة 5 كهنة بكورونا... 10 قرارات جديدة من الكنيسة الأرثوذكسية في مصر

وقالت الكنيسة في بيان بحسب موقع "اليوم السابع"، إن الخطة الجديدة ستطبق على "إيبارشية البابا" والتي تشمل كنائس القاهرة والإسكندرية.

وأوضحت أن الخطة التي سيتم تطبيقها بدءا من اليوم الأحد ولمدة شهر، تأتي على خلفية تزايد أعداد الإصابات والوفيات بين الكهنة والمصلين.

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وتتضمن الخطة المذكورة، تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية، وكذلك تعليق خدمة القداسات مع السماح لكهنة كل كنيسة بإقامة قداس واحد فقط أسبوعيا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.

كما نصت الخطة على تعليق سهرات شهر كيهك تماما (الشهر الرابع في التقويم المصري ويبدأ في 10 ديسمبر/كانون الأول) والاكتفاء بمتابعة، تسجيلات للسهرات المسجلة التى ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية.

وسيُسمح بإقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المتوفي ويفضل أن يكون ذلك فى كنائس المدافن.

كذلك سيتم إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

وتتضمن باق القرارات: اقتصار الافتقاد على الاتصال التليفوني، والسماح بإتمام سرى المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (4 أفراد)، واستمرار الدراسة فى الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور 25%، والتزام الكهنة والشمامسة وجميع أتباع الكنائس المذكورة باتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة، على أن يقرر المطران أو الأسقف في الإيبارشيات الكرازة المرقسية بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحى بالإيبارشية.

وتعد الخطة تعديلا من قبل الكنيسة لخطتها الأولى التي أعلنتها فى 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضى، والتى سمح خلالها باستمرار خدمة مدارس الأحد والاجتماعات بالقطاعات الرعوية التابعة لقداسة البابا بالقاهرة والاسكندرية بنسبة 25%.