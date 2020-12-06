شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين امتهنوا تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر ، وذلك بعد ثبوت تورطهم في سرقة مركبات لاستغلالها في حوادث تكسير زجاج مركبات أخرى وسرقة ما في داخلها من مقتنيات ومبالغ مالية.

ووفقاً لما ذكره “سناب الداخلية”، فقد قد أقر المقبوض عليهم ارتكابهم لحوادث وفق الأسلوب الإجرامي المشار إليه بأحياء طويق والصحافة.

وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ 50 ألف ريال، فيما تم إيقاف المتهمين تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .