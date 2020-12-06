السعودية تبرم اتفاقيات لتوفير لقاح كورونا

موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن الناطق باسم وزارة الصحة قوله، "المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا؛ وستكون المملكة من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح".
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وأوضح أن العمل جار ضمن تجمع عالمي، يضمن الوصول إلى سلة لقاحات معتمدة عالمياً.
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، حتى اليوم، 358713 حالة؛ فيما بلغ مجموع حالات التعافي 348879، والعدد التراكمي للوفيات بفعل الوباء 5965.
وتعتبر السعودية ثالث أكثر دولة عربيا تسجيلا لحالات "كوفيد 19"، بعد العراق والمغرب؛ وتأتي في المركز 31 على القائمة الدولية لحالات الإصابة بالوباء.
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