وفد قطري رفيع المستوى يصل إيران

وأوضحت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، أن الوفد الرياضي القطري يتكون من 12 فردا، وصل إلى إيران للتشاور حول ترشیح قطر لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.
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وأفادت الوكالة بأنه كان في استقبالهم جمع من كبار المسؤولين الرياضيين الإيرانيين، على رأسهم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، کیکاوس سعیدي.
ویشارك في هذا الاجتماع وفد من كبار المسؤولين الرياضيين القطريين، منهم أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية، جاسم البوعينين، وعضو المجلس الاستشاري القطري ورئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، دحلان جمعان الحمد، ورئيس الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال، محمد یوسف المنا، ورئيس اتحاد السباحة، خليل إبراهيم الجابر، ورئيس النادي الأهلي، عبدالله يوسف المولى، ومدير متحف قطر الأولمبي.
وذكرت الوكالة الإيرانية أن الاجتماع مع الجانب الإيراني جاء بناء على طلب مسؤولي الرياضة القطرية، وتماشيا مع طلبهم الرسمي لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.
ولفتت الوكالة إلى أن السعودیة تقدمت بملف ترشيحها رسميا لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.
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