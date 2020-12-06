البحرين: التعاون مع إسرائيل ليس رد فعل على تهديد ولا يستهدف أي دولة

أضاف الزياني في كلمته أمام مؤتمر حوار المنامة، أن "تعزيز أمن الخليج والشرق الأوسط بشكل أكثر فعالية عندما تعمل البلدان معا مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، مؤكدا الحاجة إلى شراكات أوسع بكثير".
وأوضح
"بالنسبة للبحرين، فإن التعاون الجديد معإسرائيل ليس رد فعل على أي تهديد، ولا يستهدف أي دولة".
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وأشار إلى أن "أمن الشرق الأوسط ارتبط ارتباطا وثيقا بالأمن العالمي لمدة 70 عاما".
وواصل قائلا "بعد الانتقال من سياسة القوة في الحرب الباردة والحاجة إلى تأمين إمدادات موثوقة من الموارد، ينصب التركيز اليوم تماما على ضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط كمكون أساسي للأمن العالمي الشامل".
كما أكد على أهمية الاستمرار في السعي لإيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي من شأنه أن يفتح العديد من القضايا الأخرى في المنطقة، وضرورة مواصلة الدعم السياسي والاقتصادي والتجاري والدبلوماسي للمفهوم الأوسع لمنطقة آمنة ومترابطة تنعم بالسلام والازدهار.
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