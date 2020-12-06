إسرائيل: الباب مفتوح أمام الفلسطينيين للتفاوض مباشرة ودون شروط

وقال وزير خارجية إسرائيل، خلال مشاركة عبر الفيديو بمؤتمر حوار المنامة الذي يركز على التحديات الأمنية بالشرق الأوسط: "إسرائيل انتقلت من الضم إلى التطبيع والباب مفتوح أمام الفلسطينيين للدخول في مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة".
وأضاف أنه "وفقا لحديث الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فإن إدارته "ستكون داعمة لاتفاقيات التطبيع في المنطقة".
وأكد أن "الاتفاق ليس على حساب الفلسطينيين وأن هناك فرصة لهم للانخراط في المفاوضات".
© AP Photo / Mohamad Torokman
وأوضح أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل ليس موجها "لأي دولة بل لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل وقعت مع الإمارات والبحرين، في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، اتفاقين لتطبيع العلاقات، برعاية الولايات المتحدة.
ولاقت هذه الاتفاقيات انتقادات شديدة من قبل الفلسطينيين؛ حيث اعتبرتها القيادة الفلسطينية "طعنة في الظهر"، وقررت سحب سفيريها في الإمارات والبحرين قبل أن تعيدهما مجددا بعد فترة.
وتبع الاتفاق على التطبيع توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات حول تبادل الرحلات الجوية وفتح السفارات والتعاون في مجالات مختلفة بينها مواجهة وباء كوفيد-19.
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