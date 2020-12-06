"تغيير حقيقي"… أشكنازي: اتفاق السلام ليس مجرد قطعة ورق

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وأكد الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، أن تصريحات أشكنازي جاءت خلال مداخلة في ندوة حوارية حول التحديات الإقليمية وجهود حل الصراعات، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن وزير الخارجية الإسرائيلي أنه لا علاقة باتفاق السلام مع كل من الإمارات والبحرين والسودان بالمفاوضات مع الفلسطينيين، الذين دعاهم للدخول في مفاوضات، بشكل مباشر، وفي أقرب وقت.

وقال غابي أشكنازي:

إناتفاق إبراهام (السلام) نقطة مهمة في المنطقة، وهذه الاتفاقات تشكل نموذجا جديدا للسلام، إنها ليست مجرد قطعة من الورق، بل تغيير حقيقي وواقع على الأرض.

وشدد أشكنازي على أن المنطقة في طريقها لعهد جديد من السلام، ينصب التركيز فيه على التكنولوجيا والتعاون والاستقرار والأمن.

وأوضح أشكنازي أنه لا يرى أي تغيير في علاقة بلاده مع تركيا، آملا أن يغير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان سياسته تجاه إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بمساعدة تركيا لحماس.