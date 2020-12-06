عبد اللطيف الزياني: نحن والإمارات نتعاون عسكريا مع إسرائيل... فيديو

وأكد الموقع الإلكتروني "شهاب"، ظهر اليوم الأحد، أن تصريح الزياني بشأن تعاون بلاده العسكري ليس مقصورا على البحرين فحسب، بل مع الإمارات أيضا، موضحا أنه ليس رد فعل على تهديد ولا يستهدف أي دولة.

وذكر الموقع أنتصريح الزياني جاء خلال مداخلة في ندوة حوارية حول التحديات الإقليمية وجهود حل الصراعات، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.

وقال الزياني:

إن تعزيز أمن الخليج والشرق الأوسط بشكل أكثر فعالية عندما تعمل البلدان معا مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، وهناك حاجة إلى شراكات أوسع بكثير.

وأوضح عبد اللطيف الزياني أنه بالنسبة لبلاده والإمارات، فإن التعاون الجديد مع إسرائيل ليس رد فعل على أي تهديد، ولا يستهدف أي دولة، وبأن التطبيع مع إسرائيل هي خطوة استباقية للمساعدة في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأشار إلى أن "أمن الشرق الأوسط ارتبط ارتباطا وثيقا بالأمن العالمي لمدة 70 عاما".

وواصل قائلا "بعد الانتقال من سياسة القوة في الحرب الباردة والحاجة إلى تأمين إمدادات موثوقة من الموارد، ينصب التركيز اليوم تماما على ضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط كمكون أساسي للأمن العالمي الشامل".

كما أكد على أهمية الاستمرار في السعي لإيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي من شأنه أن يفتح العديد من القضايا الأخرى في المنطقة، وضرورة مواصلة الدعم السياسي والاقتصادي والتجاري والدبلوماسي للمفهوم الأوسع لمنطقة آمنة ومترابطة تنعم بالسلام والازدهار.