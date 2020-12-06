الحكومة السورية تستثني الفقراء من دفع 100 دولار على الحدود

ونقلت صحيفة "الوطن" عن المصدر تأكيده أن هناك ارتفاعا في أعداد العائدين معتبرا أن ذلك جاء بعد أن استضافت دمشق مؤتمراً دولياً لعودة اللاجئين الشهر الماضي وشارك فيه عدد من الدول.
© Sputnik . Firas al-Ahmad
وبخصوص الأشخاص اللذين هاجروا بطريقة غير شرعية، كشف المصدر أنه لا يترتب عليه أي إجراء بل يتم إجراء تسوية له في أي مركز على الحدود وهو إجراء عادي ومن ثم يدخل إلى البلاد.
وأفاد المصدر أنه لا توجد إجراءات جديدة فيما يتعلق بفيروس كورونا، وبين أنه يسمح بالخروج فقط لمن لديه إقامة في دولة أخرى والمسافر عبر مطار بيروت ومن كانت زوجته لبنانية كما أنه يسمح بالمغادرة لمن كان لديه مراجعة لإحدى السفارات الأجنبية في بيروت وكذلك الحال لمن يريد القدوم إلى سوريا من اللبنانيين والأجانب.
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