العراق يقدم مقترحا لمجلس التعاون الخليجي حول مؤتمر الكويت للمانحين

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وأضاف، أن الوزير، دعا خلال المباحثات إلى ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين لإعادة اعمار العراق، والتنسيق مع البنك الدولي.
ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية إلى أن الوزير أكد على ضرورة إيجاد آلية للعمل المشترك مع مجلس التعاون.
ويشارك وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، في حوار المنامة الاستراتيجي المنعقد للفترة من الرابع إلى السادس من كانون الأول/ديسمبر الجاري.
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