جعجع يخرج عن صمته ويهدد باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية

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وقال جعجع، خلال لقائه مع أهالي من بلدة نيحا، "التدقيق الجنائي سلك أخيرا طريقه الصحيح وسنتابعه خطوة بخطوة حتى النهاية"، مشددا على أنه "إذا لم يؤد التحقيق المحلي في جريمة انفجار المرفأ إلى نتائج واضحة حقيقية مقنعة فإننا سنحاول بكل ما أتينا من قوة الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية من أجل كشف الحقيقة وملابسات هذه الجريمة"، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

ولفت إلى أنه "كما كان أهالي نيحا مقاومين أبطالا في زمن الحرب هكذا هم اليوم مقاومون أبطال في أيام السلم، متشبثون بأرضهم ووطنهم"، موضحا أننا "رغم الأوضاع الصعبة والصعبة جدا التي نعيشها اليوم، الأوضاع المرة والقاسية، لن نوفر أي جهد وسنستمر في نضالنا حتى النهاية لإخراج البلاد والعباد من الحالة التي هم فيها الآن إلى رحاب العيش الحر الكريم وسيادة الدولة".

واختتم جعجع، حديثه بالقول:

"سنبقى إلى جانبكم، كما إلى جانب جميع أهلنا في مختلف المناطق اللبنانية، بقدر ما أعطانا الله إمكانات، وقدرات لاجتياز هذه المرحلة الصعبة".

ودمر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، مرفأ بيروت وجزءا من وسط بيروت وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصا. وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في ظروف سيئة منذ سنوات.