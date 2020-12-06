وثيقة سرية للجيش الإسرائيلي: مدينة عسقلان معرضة للخطر في أي مواجهة مقبلة

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وذكرت القناة العبرية الـ"12"، ظهر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي استعرض وثيقة سرية داخلية للقيادة السياسية في البلاد، أوضح خلالها أن مدينة عسقلان ستتعرض للخطر بشكل خاص في أي مواجهة مقبلة مع القطاع.

وأكدت الوثيقة العسكرية التي أعدها الجيش أن عسقلان أو أشكلون، والتي تقع شمال قطاع غزة، ستكون هدفا رئيسيا لحركة حماس في أي تصعيد مقبل مع غزة، وذلك في الوقت الذي وجه رئيس بلدية عسقلان، تومير غلام، انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية، بسبب تأجيلها الموافقة على برنامج المساعدات الخاصة بالمدينة، كما وعدت بذلك منذ أسبوعين.

وجاء انتقاد رئيس البلدية بسبب حظر كورونا المفروض على البلاد، والضائقة الاقتصادية التي تمر بها إسرائيل بسبب إجراءات الحظر، وتفشي الفيروس بشكل كبير، ما يجعلها في حاجة إلى مساعدات عاجلة، أهمها البنية التحتية، من مخابئ وملاجئ.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن حركة حماس ستركز على مدينة عسقلان كهدف رئيس في جولة التصعيد المقبلة، وأن المدينة ستتعرض لضربات قاسية خلال الجولة المقبلة.