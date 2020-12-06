جمل يقتحم مستشفى في مصر وتعليق رسمي مصري... فيديو

وقال موقع "مصراوي" إن مجموعة من العاملين في إحدى المستشفيات المصرية في منطقة أوسيم، فوجئوا باقتحام المكان بعدما تخطى رجال الأمن.

وأظهر مقطع الفيديو تجول الجمل داخل أروقة مستشفى أوسيم المركزي، فيما يحيط به مجموعة من العاملين في محاولة للسيطرة عليه وإخراجه من المكان.

وأصدرت محافظة الجيزة تعليقا رسميا حول تلك الواقعة، وقالت فيه إن الجمل كان يقتاده أحد سكان المنطقة إلى المجزر، إلا أنه أفلت من صاحبه ودخل إلى المستشفى.

​ونقل التقرير عن مدير مستشفى أوسيم، دكتور رضا وليد، قوله إن تمت معاقبة الممرضة التي صورت مقطع الفيديو.

وأشار المسؤول المصري إلى أنه تم معاقبة كافة مسؤولي الأمن المنوط بهم تأمين المستشفى.

وتابع بقوله "من غير اللائق أن يقف العاملون لتصوير كارثة اقتحام الجمل للمستشفى، فقد كان من الممكن أن يدهس هذا الحيوان أحدا بأقدامه حتى الموت".

وقرر مدير المستشفى معاقبة الممرضة التي صورت الفيديو بخصم 3 أيام من راتبها، لافتا إلى أنه تلقى اتصالا من وكيل الصحة بالجيزة محمد منصور، لنقلها من عملها، "لأنها ليست قدوة ولم تحسن التصرف".

​وأضاف أنه تم خصم 3 أيام من رواتب جميع العاملين في شركة الأمن المسؤولة عن تأمين المكان، موضحا أن هذه "أقصى عقوبة وفقا للقانون".