شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف الدولي يدمر مخبئين لإرهابيي "داعش" فى صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ طيران التحالف الدولي، اليوم الأحد، ضربات جوية استهدفت مضافتين تابعتين لإرهابي تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": " بأمر من قيادة العمليات المشتركة ووفقا لمعلومات استخبارية عراقية، نفذ طيران التحالف الدولي ضربتان جويتان جنوب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، تم خلالها تدمير مضافتين لإرهابيي "داعش".

وتستمر القوات الأمنية العراقية بمساندة طيران التحالف الدولي عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.