شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يؤكد ضرورة إيجاد آلية للعمل المشترك مع مجلس التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ضرورة إيجاد آليّة للعمل المُشترَك مع مجلس التعاون الخليجي، داعيًا إلى تشكيل لجنة لمُتابَعة مُخرَجات مؤتمر الكويت للمانحين، والتنسيق مع البنك الدوليّ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية العراقي - على هامش فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة والمنعقد في مملكة البحرين - مع الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجيّ نايف الحجرف.

وبحث الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية - عددا من الموضوعات التي تتعلق بالشأن العراقي.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد وصل إلى البحرين، يوم الخميس الماضي، للمشاركة بمنتدى حوار المنامة في دورته الـ16.