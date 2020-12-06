شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام البحرين والكويت ينعى أخصائى الإصابات الرياضية الدكتور محمد سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز إعلام الكويت ومملكة البحرين خبر وفاة الدكتور محمد سالم أخصائى أمراض وجراحة العظام والإصابات الرياضية الجمعة الماضية، فى القاهرة.

وذكرت صحيفة الأيام البحرينية، سوف يوارى جثمان الفقيد -رحمه الله- اليوم الأحد لإقامة مراسم الصلاة والجنازة والدفن بعد صلاة الظهر فى البحرين.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، والأيام، كان الفقيد قد بدأ العمل فى دولة الكويت مع المنتخبات الوطنية لفترة طويلة منذ بداية الثمانيات وعين على رأس الطاقم الطبى لمنتخب الكويت الأول الذى شارك فى نهائيات كأس العالم لكرة القدم فى إسبانيا عام 1982.

وبعدها انتقل للعمل فى معهد الطب الرياضى التابع لمؤسسة الشباب والرياضة والاتحاد البحرينى لكرة القدم بمملكة البحرين، وأشرف من خلال عمله بمرافقة المنتخب الوطنى الأول فى عدة مشاركات خارجية، وتولى أيضًا الإشراف على عملية الكشف وجراء العمليات الجراحية لأغلب لاعبينا الكرويين بالأندية فى المستشفى العسكرى حتى منتصف التسعينات، وبعدها استقل بعمله من خلال فتح عيادته الخاصة التى لازال العديد من المراجعين يتوافدون إليها.