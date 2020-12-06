شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الحكومة الكويتية استقالتها اليوم الأحد لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.، بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة، حيث كلف أمير الكويت الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال.

بعد ماراثون انتخابي طويل، أسدل الستار على انتخابات مجلس الأمة الكويتي، في عرس ديمقراطي جديد شهدته البلاد منذ الساعة الثامنة من صباح أمس السبت، وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد.