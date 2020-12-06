شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعيد فتح المساجد لصلاة العصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين، إعادة فتح المساجد لصلاة العصر ابتداء من اليوم الأحد 6 ديسمبر، وذلك بسبب إغلاق دام لأشهر بسبب كورونا، بحسب صحيفة الوطن البحرينية.

ونشرت الإدارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " بناء على توجيهات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حول الترتيبات اللازمة للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية التي أقرها الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا" كوفيد 19) فقد تقرر فتح المساجد لصلاة العصر ابتداء من اليوم الأحد 6 ديسمبر الجاري.

وأكد عدد من الأئمة بالبحرين، تلقيهم إعلان عن موعد فتح صلاة العصر لاتخاذ الاجراءات اللازمة استعداداً لاستقبال المصلين.

وجاءت في التعليمات المرسلة إلى الائمة والمؤذنين في الجوامع والمساجد ما يلي:

ضمن الفتح التدريجي للمساجد بمملكة البحرين فقد تقرر

فتح الجوامع والمساجد لصلاة العصر اعتباراً من اليوم الأحد ٦/ ١٢/ ٢٠٢٠

تود إدارة الأوقاف السنية بالبحرين أن توضح ما يلي :

١. سريان التعليمات بشأن مواعيد فتح وغلق الجوامع والمساجد والاجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مسبقاً.

٢. سيكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر والظهر والعصر عشر دقائق.

٣. سيستمر إغلاق المساجد التي تم الإعلان عن إغلاقها مسبقاً حتى إشعار آخر