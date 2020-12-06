شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة تُدخل تغييرات على تقديم طلبات التأشيرة فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولت TLScontact ، وهي الشريك التجاري العالمي للمملكة المتحدة والهجرة لخدمات تأشيرة المملكة المتحدة ، إدارة مركز طلبات التأشيرات البريطاني في السودان ، اعتبارًا من 30 نوفمبر.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن مركز طلبات التأشيرة سيفتح أبوابه كل يوم من أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا حتى 3:30 مساءً.

وسيتم وضع مركز تقديم طلبات التأشيرة في أماكن مختلفة في العاصمة السودانية ، الخرطوم ، من الموقع الحالي في السفارة البريطانية .

كشفت حكومة المملكة المتحدة أيضًا أن عملية التقديم ستخضع للتغييرات التالية، حيث سيُطلب من الأشخاص إكمال طلباتهم على www.tlscontact.com.، وسيُطلب من العملاء في السودان دفع رسوم التأشيرة عبر الإنترنت ، بالدولار الأمريكي ، باستخدام بطاقة الخصم أو الائتمان ، عندما يقررون ملء طلب.

وبعد الانتهاء من عملية طلب التأشيرة ، سيتم توجيه العملاء إلى موقع TLScontact الإلكتروني لتحديد موعد في مركز طلبات التأشيرة الجديد.

وسيكون العملاء مؤهلين أيضًا لاختيار موعد مجاني وتحميل المستندات الداعمة الخاصة بهم إلى نظام التقديم ، و يحضرون بعد ذلك مركز تقديم طلبات التأشيرة لتقديم قياساتهم الحيوية كالمعتاد.

وستواصل دائرة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة معالجة طلبات التأشيرة في جنوب إفريقيا " بما يتماشى مع معايير خدمة العملاء العالمية ."

سيستمر البت في جميع طلبات الحصول على تأشيرة المملكة المتحدة من قبل موظفي التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة في عملية عادلة وموضوعية. لا يؤثر الموظفون في مركز تقديم طلبات التأشيرة على الإطلاق في نتيجة أي طلب تأشيرة " كما جاء في بيان الحكومة البريطانية.

بالنسبة للتغييرات ، أعلنت حكومة المملكة المتحدة سابقًا أنه سيتم تطبيق تغييرات جديدة على مواطني المملكة المتحدة الذين يرغبون في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي ، بعد 31 ديسمبر ، عندما تنتهي الفترة الانتقالية لبريطانيا.

وأفاد موقع SchengenVisaInfo.com بالتغييرات التي سيتم فرضها ، بمجرد وصول 1 يناير ، وأصبحت المملكة المتحدة دولة خارج الاتحاد الأوروبي رسميًا.