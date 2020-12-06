شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يُعلن إضافة 3 مهن وأنشطة جديدة إلى برنامج «تمهير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم (الأحد) إضافة 3 مهن وأنشطة جديدة إلى برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، وذلك ضمن مبادرة توطين المهن التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضح “هدف” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن المهن الجديدة المضافة إلى البرنامج تشمل المحاسبة والمراجعة القانونية، والمحاماة والاستشارات القانونية، والتزيين النسائي.

وأبان أن هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف البرنامج لدعم مبادرات ومستهدفات التوطين والإسهام في تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز أداء منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا النوع من المهن والأنشطة.

وأضاف أن الباحثين عن عمل في المهن والأنشطة الـ3 سينضمون إلى قائمة المستفيدين من البرنامج، وذلك لحاملي الدبلومات والبكالوريوس فأعلى.

يذكر أن البرنامج يقدم مكافأة قدرها 2000 ريال للمتدربين والمتدربات من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، ومكافأة قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى، خلال فترة التدريب.