عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توصل باحثون إسرائيليون من جامعة تل أبيب إلى تقنية جديدة تدمر الخلايا السرطانية، من المنتظر أن تحل بديلاً عن العلاج الكيميائي.



وقال الباحثون – وهم فريق بقيادة البروفيسور دان بير، المتخصص في أمراض السرطان – إن هذه التقنية يمكن استخدامها في الوقت الحالي لعلاج الأورام السرطانية عند الحيوانات.

ونظراً لأنها ليس لها أي آثار سلبية، يأمل البروفيسور دان بير أن تتاح هذه التقنية للبشر خلال عامين ونصف لتصبح بديلاً عن العلاج الكيميائي.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن التقنية الجديدة تعمل على تغيير الحمض النووي وتعديل الجينات باستخدام تقنية CRISPR Cas-9 لقتل الخلايا السرطانية.

وأشارت إلى أن الباحثين شبهوا التقنية الجديدة بالمقص الصغير الميكروسكوبي الذي يستهدف الأورام السرطانية.

إطالة

وأكد بير، في دراسته التي نشرت في مجلة Science Advances، أن الخلايا السرطانية التي يتم علاجها باستخدام هذه التقنية لن تعاود النشاط مرة أخرى.

وقال إن التقنية الجديدة ستسهم في إطالة متوسط عمر مرضى السرطان، حيث تستطيع التخلص من الورم خلال ثلاث جلسات علاجية بقطع الحمض النووي للخلايا السرطانية. وأضاف: «من المتوقع أن تحل هذه التقنية العلاجية الجديدة محل العلاج الكيميائي الذي له آثار جانبية خطيرة على المرضى».