"تغيرات كبرى"... الكشف عما فعله الاقتراب من حل الأزمة الخليجية ببورصة قطر

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وحسب وكالة "رويترز"، "ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.7٪ وكانت جميع الأسهم في المؤشر في منطقة إيجابية بما في ذلك بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، والذي ارتفع بنسبة 1.6٪.

وقالت الوكالة إن "بورصة قطر قفزت في التعاملات الصباحية، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.45% ليصل إلى النقطة 10618.65، ليربح 153.01 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وبحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت قطر، بلغت قيمة التداول 262.99 مليون ريال، وزعت على 150.23 مليون سهم، بتنفيذ 4.81 ألف صفقة.

وكان أمير دولة الكويت قد أعلن عن إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".

واعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في تغريدة على تويتر "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية"، فيما قال نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة على "تويتر" إن المملكة تنظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة.

وكانت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) أعلنت، في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.