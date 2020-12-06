مصر... بشرى سارة للمعلمين خلال أيام

وبحسب موقع "اليوم السابع"، أكد نائب وزير التعليم المصري الدكتور رضا حجازي، أنه تم وضع خطة للعمل عليها في ملف المعلمين من أجل الارتقاء بالمعلمين مهنيا واجتماعيا خلال الفترة القادمة.

وكان حجازي قد قال في وقت سابق في تصريحات لموقع بوابة "أخبار اليوم"، إن "الوزارة تستهدف ترقية 334 ألف معلم، بجميع فئات المعلمين بداية من معلم مساعد وحتى درجة المعلم الخبير، ممن مر عليهم 5 سنوات في العمل، والمقرر ترقيتهم للدرجات العليا".

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ولفت نائب الوزير إن "القرار الوزاري المتعلق بترقية المعلمين، سوف يصدر في غضون شهر من الآن، بعد استكمال الأوراق وعرضها على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتماده".

وبدوره، قال الدكتور مجدي أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن "الأكاديمية تجهز حاليا كشوفًا بأسماء المعلمين المقرر ترقيتهم وفقا للدرجات العليا".

ولفت أمين إلى أنه "يتم حاليا مرحلة المراجعة النهائية لكشوف بيانات المعلمين الذين اجتازوا اختبارات الترقي الإلكترونية، والذين استوفوا أوراق ملفهم الإلكتروني".

وشدد على "أنه جاري حاليا مراجعة الكشوف في مركز الإحصاء بوزارة التربية والتعليم، تمهيدا لإعداد كشوف الترقي النهائية تمهيدا لعرضها على وزير التربية والتعليم، لاعتمادها وإصدار القرار الوزاري بحركة الترقيات المستهدفة لـ334 ألف معلم".

وأشار مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى أن "هذه ترقية سنوية تجريها الوزارة لكل من مر عليه 5 سنوات في العمل كمعلم".

وأوضح أن "كل معلم يعلم جيدا موعد ترقيته، والهدف من مراجعة كشوف وبيانات المعلمين على مراحل عديدة سواء داخل الأكاديمية المهنية للمعلمين أو مركز الإحصاء بالوزارة، لاستبعاد كل من خرج على المعاش، أو من لم يستكمل أوراقه أو ملفه الإلكتروني أو من لم يجتاز اختبارات الترقي".