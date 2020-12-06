شكرا لقرائتكم خبر عن 124886 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 124886 إصابة والوفيات 1444 بنسبة 15ر1% والمتعافين 116354 لتصل نسبة الشفاء إلى 2ر93%. وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 172 والمنومين في العناية المركزة 88.

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