شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يحرر فتاة اختطفتها عصابة لتجارة المخدرات والسلاح منذ 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة بالعراق، الأحد، تحرير فتاة مختطفة منذ 4 أشهر، وأشار إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عصابة خطيرة بحوزتها بنادق ومسدسات ومواد مخدرة.

وقال الجهاز، في بيان، نشرته وكالة الأنباء (واع)،أنإن "قوة تابعة من الجهاز في محافظة البصرة تمكنت من تحرير مختطفة منذ 4 أشهر وإلقاء القبض على العصابة المؤلفة من 3 أفراد مطلوبين بعدة قضايا إجرامية وصدرت بحقهم مذكرات قضائية، بتهم الخطف والسلب وتجارة المخدرات".

وأضاف البيان أن "العصابة ضُبط بحوزتها كمية من الكريستال تقدر بـ(كيلو جرام ونصف) علاوة على بنادق ومسدسات وعتاد ورمانات ونواظير ليلية وآلات جارحة وهواتف مسروقة وأدوات تعاطي"، مبينا أنه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وكانت السلطات الأمنية، أطلقت، السبت، المرحلة الثالثة من عمليات الوعد الصادق التي تستهدف حصر السلاح المنفلت وملاحقة المطلوبين للقضاء.

وتشكل محافظة البصرة، جنوب العراق، إحدى أهم معاقل تجارة وتصدير المخدرات لقربها من الحدود الإيرانية.