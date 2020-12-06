شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع بوزيرة خارجية كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم مع الدكتورة كانج كيونج هوا، وزيرة خارجية جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك على هامش مشاركة معاليه في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة، والمنعقد في مملكة البحرين.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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