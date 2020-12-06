شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يهنئ أمير الكويت بنجاح انتخابات مجلس الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعرب فيها عن أطيب تهانيه بالنجاح الكبير الذي حققته انتخابات مجلس الأمة الكويتي وبالتنظيم الراقي والإقبال الواسع الذي شهدته من قبل شعب الكويت الشقيق والذي عكس عراقة التجربة البرلمانية الكويتية وتطورها.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، أثنى عاهل البحرين، في برقيته على المسيرة الديمقراطية الرائدة في دولة الكويت وما حققته من إنجازات ومكاسب لصالح شعبها والذي عزز بدوره من مكانة الدولة الشقيقة على المستوى العربي والعالمي.

وتمنى لدولة الكويت تحقيق المزيد من التقدم والرفعة والرقي تحت القيادة الحكيمة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.