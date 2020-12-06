شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تضع خطة لاجلاء 5 آلاف عالق بالخارج بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحصت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أكثر من 5 آلاف جزائري عالق بالخارج، بسبب توقف الرحلات في إطار إجراءات مواجهة وباء كورونا.

وبحسب تصريحات نشرتها صحيفة الشروق الجزائرية، قالت سهام جوباير رئيسة القسم التجاري بالشركة، في مداخلة "ضيف الصباح" بالإذاعة الأولى، إنه تم إحصاء أكثر من 5 آلاف مواطن عالقين بالخارج، سجلوا أنفسهم في قوائم المعنيين برحلات الإجلاء التي تمت برمجتها.

وحسب نفس المتحدثة، فإن هذا الرقم مرشح للإرتفاع، بحكم أن القائمة يتم تعديلها دوريا، بتسجيل حجوزات جديدة مع برمجة رحلات الإجلاء.

وسابقا، أعلنت الشركة عن برمجة، رحلات لإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج والمسافرين الراغبين في الدخول الى الجزائر لأسباب استثنائية، بداية من الجمعة، وبرمجت لهذا الغرض 24 رحلة إلى غاية الـ 19 ديسمبر الجاري.

وأكدت الشركة، أن العملية تخص المواطنين الجزائريين الذين تم إحصاؤهم على مستوى ممثليات الجزائر بالخارج، مع شروط منها حيازة شهادة طبية لتحليل “بي سي آر”، تؤكد خلوهم من المرض وتكون ممنوحة 72 ساعة قبل موعد الرحلة.