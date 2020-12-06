شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، فيما تم شفاء 136 حالة، وأوضحت الوزارة، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضى، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 278 في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 7 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 19 ألفا و196 حالة، بينها 1290 وفاة، و10 آلاف و942 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه. وفى وقت سابق وصف الدكتور أسامة عبد الرحيم وزير الصحة السوداني المكلف، إضراب الطبيب الكامل عن العمل بالطوارئ بأنه "غير مهني وغير أخلاقي". وقال وزير الصحة السوداني، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء "سونا" .

وانتقد ​وزير الصحة​ ​السوداني​ المكلف أسامة أحمد عبد الرحيم، "​إضراب​ الأطباء الكامل عن العمل فى الطوارئ"، مشيراً الى ان "هذا الإضراب هو غير مهنى وغير أخلاقي"، وأوضح أن "الاتفاق يتضمن مسارين، هما مسار الوظيفة الثابتة، ومسار الطبيب، والوظيفة الثابتة لها اشتراطات والتزامات حسب المجلس القومى للتدريب وهو قانون لا يستطيع الوزير إلغائه"، مبيناً أن "الوزارة وضعت نظام التعاقدات"، مشدداً على "استثناء للنواب بمنحهم تعاقدات باستحقاق مالى على الرغم من تجميد ​مجلس الوزراء​ للتعاقدات".