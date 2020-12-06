«أمن الطرق»: إغلاق طريق «القريات – طريف» أمام الشاحنات بسبب الضباب الكثيف

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أصدرت قوات أمن الطرق تنبيهًا مهمًا إلى عابري طريق القريات – طريف . وأوضحت عبر حسابها الرسمي على تويتر ، أنه تم إغلاق الطريق مؤقتاً في الاتجاهين أمام حركة الشاحنات بسبب الضباب الكثيف. وناشدت، مستخدمي الطريق الآخرين بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة للحفاظ على سلامتهم.

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