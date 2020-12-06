شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» توضح الإجراءات المتبعة لتنازل الورثة لصالح أحد أفراد العائلة في المنزل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضحت وزارة العدل، الإجراءات المتبعة لإتمام تنازل الورثة لصالح أحد أفراد العائلة في المنزل.
جاء ذلك ضمن تفاعلها مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين عبر حساب «التواصل العدلي» في «تويتر».
وردت تاعدل على تساؤل أحد المغردين بشأن تنازل الورثة، حيث أكدت أنه يشترط لذلك التأكد من أن الصك محدث، كاشفة أن الإفراغ يتطلب حضور الورثة أو من يمثلهم، وحضور المتنازل له أو وكيله، وإحضار صك العقار، وصك حصر الورثة، والرقم المرجعي للضريبة من موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتقديم الخدمة للمستفيد.
كما كشفت وزارة العدل الطريقة التي يتم من خلالها تحديث الصك، إذ يمكن للمستفيد التقديم على تحديث الصك عبر الرابط التاليهنا، وتوجد أيقونة ضمن رابط التحديث خاصة بالورثة (وريث).
كانت هذه تفاصيل خبر «العدل» توضح الإجراءات المتبعة لتنازل الورثة لصالح أحد أفراد العائلة في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.