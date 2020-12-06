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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمازون تعلن عن توفيرها 3400 وظيفة جديدة في المملكة العربية السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت أمازون عن توفيرها 3400 وظيفة جديدة في المملكة العربية السعودية خلال فترة قصيرة منذ إطلاقها "أمازون السعودية" قبل 6 أشهر إلى جانب زيادة شبكات محطات التسليم لتسريع أوقات التسليم للعملاء.
وقالت الشركة في بيان "إنها تركز على أمور مهمة في السعودية؛ منها خلق فرص للعمل والبنية التحتية للتسليم والتكنولوجيا؛ مشيرة إلى أنها أطلقت 3 محطات توصيل جديدة من عرعر إلى جازان ومن مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.
وأدى التوسع إلى خلق أكثر من 3 آلاف وظيفة دائمة وموسمية، مع رفع نسبة سعودة القوى العاملة الدائمة في أمازون إلى أكثر من 60%، وفق "سبق".
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