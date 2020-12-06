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وأضاف أن "الأمر يعود إلى المحاكم لتقرر ما هي الوقائع"، متابعا: "نحن لا ننظر بطريقة أو بأخرى إلى الضغط الدولي في ما يتعلق بهذه القضايا". وأكد أن "هذه قضايا داخلية متعلقة بأمننا الوطني وسوف نتعامل معها بطريقة مناسبة من خلال نظامنا القضائي".
واعتقلت الهذلول، البالغة من العمر 31 عاما، في مايو/ آيار 2018 مع نحو عشر ناشطات أخريات، وأفادت عائلة الهذلول، بأن السلطات السعودية أحالت قضية ابنتها أواخر الشهر الماضي إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر "دول غير صديقة"... السعودية توجه "اتهاما خطيرا" إلى الناشطة لجين الهذلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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