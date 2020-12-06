شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يعلن تفكيك 3 قنابل قرب مسجد جنوبى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، إنه تم تفكيك 3 قنابل قرب مسجد بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، وأوضح المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لقناة "السومرية نيوز" العراقية - أن خبراء مديرية مكافحة المتفجرات (صقر بغداد) فككوا 3 قنابل كانت موضوعة قرب مسجد في حي الشرطة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، مضيفا أن المعالجة تمت وفق الإجراءات القياسية، دون وقوع إصابات.

وكانت خلية الإعلام الأمني فى العراق، أعلنت اليوم الاحد، قتل 6 إرهابيين داخل نفق بضربة جوية في قضاء الدبس.

وذكر بيان لخلية الإعلام تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"طيران التحالف الدولي نفذ بأمر من قيادة العمليات المشتركة، ضربة جوية استهدفت نفقاً بداخله 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في منطقة سرجوان بقضاء الدبس".

وأضاف أن"العملية أسفرت عن تدمير النفق بالكامل".