شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. موجة باردة وسقوط أمطار بالسعودية والبحرين والامارات والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج موجة باردة مصحوبة برياح نشطة، فمن المتوقع اليوم أن تسقط أمطار متفرقة مصحوبة برياح نشطة في السعودية، وفى الامارات الطقس مغبرا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط الأمطار أما فى البحرين فيتوقع أن يكون غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة والرياض والشرقية) وسماء غائمة جزئياً مع فرصة هطول امطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية الى جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

الامارات

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، يصبح غائماً ليلاً وصباح الإثنين على البحر والجزر غرباً، مع فرصة سقوط الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية السرعة أحياناً ليلاً على البحر.

الرياح جنوبية غربية – شمالية غربية 20 - 30، تصل إلى 45 كم س ليلاً على البحر.

الخليج العربي: خفيف – متوسط، يضطرب ليلاً.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:32 والمد الثانى عند 06:27 ..والجزر الأول عند الساعة 18:09 والجزر الثانى عند الساعة 23:08 .

بحر عمان: خفيف – متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند 12:32 الثانى عند الساعة 02:18 ..والجزر الاول عند الساعة 07:46 والجزر الثانى عند الساعة 19:16 .

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 28 19 95 45 دبى 29 18 90 40 الشارقة 31 20 90 40 عجمان 30 20 95 40 أم القيوين 28 19 90 45 رأس الخيمة 27 18 85 40 الفجيرة 30 23 65 30 العين 30 18 90 35 ليوا 29 17 95 35 الرويس 27 20 95 45 السلع 28 19 90 40 دلما 28 23 85 50 طنب الكبرى 27 22 80 45 طنب الصغرى 27 22 80 45 أبو موسى 27 22 80 45 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس لهذا اليوم، الأحد، فى مملكة البحرين سيكون غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً، ولكنه رطب مع تشكل ضباب خفيف فى البداية فى بعض المناطق.

الرياح: جنوبية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة، وتصل من 15 إلى 20 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة، ثم تتحول إلى شمالية غربية فى وقت لاحق من النهار، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً.

وتحذر الإدارة من أمطار رعدية وهبات رياح شديدة السرعة، لذا وجب أخذ الحيطة والحذر

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر، ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة: العظمى 27 درجة مئوية.. والصغرى 20 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 95%.. والصغرى 45%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 23 °ﻡ

نهارًا

تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا و تقل السحب وفرص اﻷمطار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 10 - 40 كم ساعة .

ليلًا

مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .