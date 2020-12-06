شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الجزائر 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد اللإصابات إلى 87502 إصابة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس". وأوضحت وزارة الحصة الجزائرية أنها سجلت أيضاً 9 حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات 2501 حالة وفاة , فيما بلغ إجمالى عدد حالات الشفاء 56617 حالة .

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