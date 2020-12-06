شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار أمني يوضح أسباب انخفاض معدلات الحوادث المرورية بالمملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المستشار الأمني السابق بمكتب وزير الداخلية الدكتور سعود المصيبيح، أسباب انخفاض معدلات الحـوادث المرورية فيالمملكة خلال الفترة الأخيرة، متوقعاً أن يتواصل هذا الانخفاض في السنوات المقبلة.
وقال “المصيبيح” خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن أسباب انخفاض الحوادث تشمل التطبيقات الجديدة التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في رصد المخالفات.
وأضاف أن تطبيق نظام ضبط المخالفات المرورية غيّر من أسلوب وسلوك قائدي المركبات، كما أن ارتفاع الوعي لدى قائدي المركبات ساعد على انخفاض الحوادث أيضاً.
ولفت إلى أن الحرص على تطبيق المُخالفات على استخدام الجوال أثناء القيادة ساهم بردع المُخالفين، داعياً إلى محاربة الاستهتار في جلوس الأطفال بالمقعد الأمامي، مع زيادة التوعية بالسلوك المروري في التعليم.
فيديو | تعرف على أسباب انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في #المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/C5Bsy3Y0OK— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 5, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار أمني يوضح أسباب انخفاض معدلات الحوادث المرورية بالمملكة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.