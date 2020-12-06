عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خاتم مرصع بـ12 ألف ماسة يدخل موسوعة جينيس.. كم وزنه

الأحد 6 ديسمبر 2020

الخليج 365

دخل خاتم على شكل زهرة مرصّع بأكثر من 12 ألف ماسة إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



ويفخر صانع هذه الجوهرة، وهو صائغ هندي في الخامسة والعشرين من العمر، بالخاتم لدرجة رفض طرحه للبيع.

وتضم هذه الجوهرة المسماة "ذي ماريجولد - خاتم الازدهار"، 12638 ماسة وتزن ما يقرب من 165 جراما.

وقال الصائغ هاريش بانسال من ولاية أوتار براديش في شمال الهند الجمعة إن الجوهرة "مريحة ويمكن حملها بسهولة"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ورأى هذا "المشروع الحلم" النور قبل عامين حينما كان يدرس تصميم المجوهرات في مدينة سورات في غرب الهند المصنفة من أبرز مواقع صناعة الماس في الهند.

وأوضح بانسال: "لطالما أردت تصميم جوهرة تضم أكثر من 10 آلاف ماسة"، و"على مر السنوات، استغنيت عن تصاميم وأفكار كثيرة للتركيز حصرا على هذا الهدف".

وحطم بانسال الرقم القياسي السابق المدرج في موسوعة جينيس أيضا في الهند والعائد لخاتم مرصّع بـ7801 ماسة.

وتلقى عروضا كثيرة للاستحواذ على هذه الجوهرة لكن "لا نية لبيعها حتى الساعة. إنها مسألة فخر لنا وهي لا تُقدّر بثمن".