إضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم وسط غياب الأجواء الاعتيادية… فيديو 

رام الله - سبوتنيك. لكن في هذا العام، وأثناء إضاءة شجرة الميلاد، غابت الأجواء الاعتيادية جراء جائحة كورونا، حيث أقيمت المراسم بحضور عدد محدود من الشخصيات الدينية والرسمية.

ونقلت أجواء إضاءة الشجرة عبر نظام الفيديو، حيث ألقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية كلمة في هذه المناسبة.

وقال اشتية: "أن الاحتفال بأعياد الميلاد هذا العام يأتي في ظروف استثنائية، وبيت لحم هي أول من واجه فيروس كورونا في فلسطين مضيفا أن مجلس الوزراء سيدرس القرار المناسب فيما يتعلق بفيروس كورونا بعد غد الاثنين".

وأضاف في كلمة له عبر الفيديو:

"هزمنا معا المخططات الدولية لضم أرضنا وشرعنة الاستيطان وسنهزم الاستيطان والاحتلال، وقدّمنا رسالة في الصمود السياسي أمام الجائحة الاحتلالية الاستعمارية وأمام احتجاز أموالنا ورسالة في الصمود الوطني أمام جائحة المرض".

وبلغ إجمالي الوفيات في الأراضي الفلسطينية بفيروس كورونا أكثر من 800، فيما تجاوز إجمالي الإصابات 96 ألفا.