شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تقرر إغلاق بلدة بلعا شرق طولكرم لمدة 48 ساعة بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إغلاق بلدة بلعا لمدة 48 ساعة، وبعد التشاور مع الجهات المختصة، ولجنة الطوارئ فى البلدة، ابتداء من صباح اليوم الأحد، باستثناء المخابز والصيدليات وأماكن شحن الكهرباء فى البلدة.

وقال المحافظ أبو بكر، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، إن هذا الإغلاق جاء فى ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى البلدة، وفى إطار الجهود المبذولة للحد من تفشى فيروس كورونا، وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وشدد على أهمية الإجراءات الوقائية واتخاذ سبل السلامة العامة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من تفشى الفيروس.

وفى سياق آخر، قرر رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالى المستشار عيسى أبو شرار، عودة العمل، غدا الأحد، إلى المحكمة العليا بشقيها: محكمة النقض ومحكمة العدل العليا، وإلى إدارات مجلس القضاء الأعلى.

وقرر أيضا رئيس محكمة استئناف القدس القاضى نزار حجة، ورئيس محكمة استئناف رام الله القاضى سعد سويطي، انتظام الدوام فى المحكمتين اعتبارا من اليوم الأحد .