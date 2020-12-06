شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السودانى يؤكد إضراب الأطباء الكامل عن العمل غير مهنى ولا أخلاقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور أسامة عبد الرحيم وزير الصحة السوداني المكلف، إضراب الطبيب الكامل عن العمل بالطوارئ بأنه "غير مهني وغير أخلاقي". وقال وزير الصحة السوداني، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء "سونا" . وانتقد ​وزير الصحة​ ​السوداني​ المكلف أسامة أحمد عبد الرحيم، "​إضراب​ الأطباء الكامل عن العمل فى الطوارئ"، مشيراً الى ان "هذا الإضراب هو غير مهنى وغير أخلاقي"، وأوضح أن "الاتفاق يتضمن مسارين، هما مسار الوظيفة الثابتة، ومسار الطبيب، والوظيفة الثابتة لها اشتراطات والتزامات حسب المجلس القومى للتدريب وهو قانون لا يستطيع الوزير إلغائه"، مبيناً أن "الوزارة وضعت نظام التعاقدات"، مشدداً على "استثناء للنواب بمنحهم تعاقدات باستحقاق مالى على الرغم من تجميد ​مجلس الوزراء​ للتعاقدات".

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