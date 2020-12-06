شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الخامس عشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الخامس عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (هنا الرابط).

كما نشرت الوزارة جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الخامس عشر، وجداول المرحلة الثانوية (المستوى الأول) والمرحلة الثانوية (المستوى الثالث)، والمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري)، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم عبر رابط القناة على اليوتيوب: (هنا الرابط).